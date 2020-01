Miley Cyrus y Liam Hemsworth, oficialmente divorciados

La cantante Miley Cyrus y el actor australiano Liam Hemsworth ya están oficialmente divorciados, de acuerdo con los registros de la Corte que muestran que un juez de Los Ángeles finalizó el breve matrimonio de la pareja.

De acuerdo con TMZ, Miley y Liam resolvieron los detalles de su divorcio en diciembre, y sus abogados, Laura Wasser, por parte del actor, y Judith R. Forman, de la cantante, trabajaron en silencio para presentar papeleo al juez.

La relación de la pareja se remonta hasta hace una década, cuando se conocieron en el rodaje de La última canción. Prometidos en 2012, cortaron un año más tarde. Pero en 2015 volvieron a encontrarse y en 2016 retomaron su relación. Finalmente, la pareja se casó el 23 de diciembre de 2018.

A finales de 2019, el actor Liam Hemsworth reveló la identidad de su nueva pareja, Gabriella Brooks, a quien presentó a sus padres como su novia en una reunión en su natal Australia. Por su parte, Miley ha sido muy pública sobre su relación con Cody Simpson.

La famosa cantante, intérprete de temas como "Mother's Daugther", "Can Be Tamed", "Dooo it!", entre otros, fue vista hace unos días disfrutando de un paseo en Malibú acompañada por Cody Simpson.