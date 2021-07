Miley Cyrus lidera 'ejército pop' que apoya a Britney Spears: crean fondo para liberarla

Miley Cyrus, Paris Hilton, Katy Perry, Mariah Carey y Christina Aguilera se unieron para formar un Ejército Pop que está al frente de la batalla judicial por liberar a Britney Spears de su padre.

Estas artistas y empresarias han creado un fondo legal para poner fin a la tutela que ejerce James Spears sobre la Princesa del Pop.

These past few days I´ve been thinking about Britney and everything she is going through.



It is unacceptable that any woman, or human, wanting to be in control of their own destiny might not be allowed to live life as they wish. pic.twitter.com/NRhNwcJaD3