Miley Cyrus homenajea a Pink Floyd con el tema "Wish you Were Here"

Estados Unidos.- La cantante y actriz estadounidense Miley Cyrus tuvo una participación especial en un late night show cantando Wish you Were, tema icónico de la banda de rock progresivo Pink Floyd, que inmortalizó en el álbum homónimo de 1975.

Durante la emisión del programa nocturno Saturday Night Live´s latest At Home, sentada junto a una fogata, la protagonista de Hannah Montana presentó una versión acústica en compañía de un guitarrista, no sin antes ser presentada por el actor Brad Pitt, quien también fue invitado para presentar su imitación del médico Dr. Anthony Fauci.

Cabe destacar que la intérprete de Wrecking Ball ha estado en constante interacción con el rock, pues no es la primera vez que hace un cover de los británicos, durante una aparición en la radiodifusora iHeartRadio el año pasado, interpretó Comfortably Numb así como Black Dog de Led Zeppelin.

Otros homenajes en vivo fueron para Metallica y Nine Inch Nails, con los temas Nothing Else Matters y Head Like a Hole, respectivamente, los cuales presentó en el marco del festival británico Glastonbury en 2019.

Asimismo, poco antes de la emergencia sanitaria por COVID-19, Cyrus unió esfuerzos con el guitarrista de The Doors, Robby Krieger para interpretar en vivo el tema Roadhouse Blues.