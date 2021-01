La presentación arrancó con su ya consagrado clásico, Party in the USA, sin embargo también se pudo escuchar su nuevo sencillo Midnight Sky

Miley Cyrus deslumbra a sus fans en año nuevo con su look rockero

California.- Miley Cyrus ayudó a los fanáticos a decir adiós a 2020 de una manera segura COVID-19. La cantante actuó desde un estudio de Hollywood en la edición 49 de Dick Clark's New Years Rockin 'Eve de ABC, presentada por Ryan Seacrest . La joven de 28 años inició la transmisión con una actuación de su gran éxito de 2009 "Party in the USA" para animar a todos a disfrutar de una noche de música espectacular. Miley se puso un atuendo patriótico con pantalones de cuero ajustados con rayas rojas y blancas en una pierna y estrellas azules y blancas en la otra. Lo combinó con una chaqueta de cuero rojo, blanco y azul mientras cantaba la melodía.

Aunque Miley usó una canción festiva para dar inicio a la transmisión de Nochevieja, apareció más tarde en el programa. Hizo una mezcla de su sencillo " Midnight Sky " y el clásico de Stevie Nicks de 1981 "Edge of Seventeen". Para esa actuación, Miley mostró sus piernas con un minivestido negro brillante con tacones altos. Presentaba un escote pronunciado y plumas alrededor de las mangas y el dobladillo de su falda corta.

Miley se había burlado de su actuación el día anterior, el 30 de diciembre, con un look de chica rockera total. Se puso un sujetador de cuero negro con un frente con cordones y pantalones a juego con los lados abiertos que se ataban desde los tobillos hasta el cinturón. Incluso en su ensayo general para el gran espectáculo, Miley estaba adoptando su estética de rock 'n roll.

Miley totalmente ha abrazado ser una estrella de rock para su nuevo álbum Plastic Hearts, que se convirtió en su primera entrada en la cartelera de la roca territorio carta de los álbumes. Después de matarlo en el mundo de la música pop e incluso hacer incursiones en el país , Plastic Hearts debutó en el número uno en la lista de álbumes de rock el 12 de diciembre de 2020. No es una mala manera de terminar el año para Miley, quien rápidamente se está convirtiendo en la reina. de reinventarse. No podemos esperar a ver lo que tiene reservado para 2021.