Michelle y Stephanie Salas se molestan con la serie ´Luis Miguel´: consideran que es ´irrespetuosa´ con ellas

Luego de que saliera el capítulo final de la segunda temporada de Luis Miguel, Michelle Salas, hija del cantante, se manifestó en sus redes sociales y acusó a los creadores de la serie de haberla "sexualizado" y haber "violentado su intimidad".

¿Por qué?

Una subtrama de esta temporada fue la relación entre Michelle y Alejandro Asensi, quien era manager y mejor amigo de Luis Miguel a mediados de los 2000; Asensi busca acercar a Salas con su padre, y en el intento termina enamorándose de ella, siendo correspondido.

Lo que pasa en Madrid, no queda en Madrid. #LuisMiguelLaSerie #LuisMiguelLaSerie2 pic.twitter.com/jri6XRofKI

Su relación alcanza su clímax en el último episodio de esta entrega, y hay una secuencia en donde ambos disfrutan de su amor en Madrid, pero en una escena en particular muestra por unos segundos a los dos teniendo intimidad.

Este fue el motivo que causó molestia en Michelle Salas, que publicó en su cuenta de Instagram un par de textos en sus historias en las que confiesa que "a veces le cuesta trabajo" estar expuesta al ojo público.

Afirmó que, a pesar de que le da gusto que la gente pueda conocer más sobre la relación que ha tenido con su padre a través de la serie, le parece "innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en la que la producción" la retrató.

Sí, he vivido momentos inolvidables con mi padre y me da gusto que puedan conocer una pequeña parte de la relación que hemos tenido. Pero tengo que decir que me parece innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo en su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años y violentando su intimidad".