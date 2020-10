Michel Franco se llevó el León de Plata en el Festival de Cine de Venecia

Avalada por la crítica internacional, la cinta Nuevo Orden llegará el próximo jueves a la cartelera nacional, el filme es una coproducción México-Francia, y fue dirigida y escrita por el realizador mexicano Michel Franco, quien la estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde ganó el León de Plata, Gran Premio del Jurado.

Franco asegura que "este contundente drama es bastante realista y que el público mexicano podrá identificarse con la brutalidad que presenta. No quiero torturar a la audiencia, no me gusta eso. Pero creo que, si voy a hacer una película que refleje el resultado de esta explosión por la disparidad social, la única manera veraz de filmarla es mostrando hasta cierto grado las consecuencias reales y la violencia de una manera que el público no la disfrute", dijo Franco. "Creo que para hacer una serie o película que valga tu tiempo, tiene que ser veraz, así que no puede ser fácil".

La trama refleja la desigualdad económica y social, la lucha de clases y la corrupción en México que hacen estallar una caótica revolución en la que se desdibujan las líneas éticas y morales. Detrás de este Nuevo Orden implementado por políticos y militares, las emociones que motivaron la rebelión serán completamente censuradas.

"Empecé a escribir esta película hace seis años y no tenía idea de que, para cuando llegara el momento de su estreno, la distopía que estaba retratando se sentiría tan cercana a la realidad, y no tanto como un género (cinematográfico)", dijo el director. El elenco del filme está conformado por Diego Boneta, Mónica del Carmen, Naian González Norvind, Fernando Cuautle, Darío Yazbek y Eligio Meléndez.

Hace unos días Franco se vio envuelto en la polémica, tras la revelación del tráiler de la cinta, internautas consideraron que mostraba ciertos aspectos racistas y clasistas tildando al filme de ser profundamente ´whitexican´. El cineasta respondió que quien "acusa de racismo y está creando esos términos está siendo profundamente racista".

Y después se disculpó: "Yo la regué enormemente y utilicé un término que claramente no entendí y ofendí a mucha gente y desgraciadamente eso va en contra de lo que la película trata"; Franco invitó al público a que vea Nuevo Orden para discutir sobre la historia, y no sólo sobre la polémica que ha generado el tráiler.