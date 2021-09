¡Eso no es cine! Michel Franco arremete contra las películas de superhéroes

El cineasta mexicano Michel Franco se encuentra en la muestra 76 de Venecia, donde presentó su película ´Sundown´, el ocaso de una rica familia británica, encabezada por Neil (Tim Roth) y Alice (Charlotte Gainsbourg), que pasan el verano en Acapulco hasta que una tragedia inesperada interrumpe el asueto y divide a la familia, desvelando tensiones del todo inesperadas.

La película de Franco despertó tanto críticas negativas como positivas como era de esperarse, pues el año pasado ´Nuevo Orden, también dirigida por el mexicano dividió no exactamente a la crítica si no a los espectadores. Sin embargo se alzó con el León de plata, segundo galardón más importante dentro de la competencia.

El mexicano señaló que no soporta ver el tipo de cine en el que la premisa es explicada en los primeros diez minutos y aseguran un final satisfactorio, refiriéndose a las cintas de los grandes estudios.

"Nunca digas nunca porque la vida puede dar giros, pero no me interesan lo más mínimo, no es cine", dijo el mexicano.