Michel Duval: brilla por derecho propio

Poco a poco, Michel Duval se forja un nombre en la industria del entretenimiento, tanto en México como en Estados Unidos. El hijo de la también actriz Consuelo Duval, compartió que si bien le ha costado construir una carrera, se siente orgulloso de lo logrado, ya que ha sido sin ayuda de nadie y a base de esfuerzo y dedicación.

´´En el momento en el que me di cuenta que vivía bajo la sombra de este titán que es Consuelo, supe que nada más tenía dos opciones: o aprovecharme del apellido para seguir sus pasos y capaz nunca llenar esos zapatos, o abrime mi propio camino y ponerme mis propios zapatos´´, comentó el actor, de 26 años.

´´Entonces yo hice eso y le demostré a la gente que no necesitaba el apellido y en vez de irme a Televisa me fui a Telemundo, me fui a Los Ángeles a llevar el apellido a donde nunca ha estado´´, expresó el artista, quien en EUA ha participado en producciones como Queen of the South y Deadly Class, serie de los hermanos Russo, directores de las dos últimas entregas de Avengers.

´´Era un proyecto que todos esperábamos que fuera a ser un hit, que estábamos planeando franquicia, figuras de acción, después de la primera temporada lamentablemente el show no recibió una segunda y hasta ahí se quedó´´, contó. ´´Es complicado, pero yo agradezco que la vida te recuerde que todo tiene su tiempo, que necesitas paciencia, que cuando crees que ya estás en el ojo del huracán nada que ver, todavía te falta y yo creo que todo llega cuando estás listo´´, declaró.

A partir de hoy, Michel podrá ser visto en Herederos por Accidente, donde interpreta el papel de Marco. ´´Originalmente estaba escrito como un mirrey y obviamente se tiene que respetar esa esencia del personaje, pero para mí sería muy fácil bajar mi tono de voz y ponerle un acento ´fresita´, pero lo que yo quería hacer era crear algo original y creo que creé a un mirrey que vive en su propia serie dentro de esta serie´´, indicó.

En la producción de Clarovideo, tuvo la oportunidad de compartir escena por primera vez con su madre. ´´Podernos conocer dentro del set estuvo muy padre porque uno piensa que conoce a las personas, especialmente a tu mamá, pero poder conocer a una Consuelo Duval diferente fue toda una experiencia y pienso que su comedia y la mía hicieron un muy buen click´´, señaló.

CREA SUS PROPIAS OPORTUNIDADES

Además de su carrera como actor, Michel también tiene su casa productora Luna Films, con la cual ya realizó una serie y actualmente está en la búsqueda de una plataforma para estrenar su segundo proyecto: una serie de ciencia ficción llamada Memento, en la cual escribió, dirigió y actuó. ´´Es una serie que hicimos en menos de cinco semanas, que nos encomendamos en los hombros y que puede abrir las opciones de temas de contenidos en México´´, aseveró.