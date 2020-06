Michael Jackson: revelan llamada en donde asegura que quieren matarlo

Estados Unidos.- Anonymous ha hecho una inédita revelación que ha dejado a muchos con la 'boca abierta', se trata del audio de una llamada presuntamente entre el cantante fallecido, Michael Jackson y un hombre llamado Dieter, a quien le dice que el Gobierno de Estados Unidos lo quiere matar.

La llamada conmocionó no solo a sus fans, sino a todos aquellos que han logrado escuchar el audio en el que Michael Jackson habla presuntamente atemorizado cuando refiere que una entidad más allá del Gobierno haría pasar su muerte como una sobredosis de droga.

De acuerdo con Anonymous el audio filtrado habría ocurrido el 24 de junio del 2009, un día antes de su muerte.

Última llamada de Michael Jackson #Anonymous donde expone lo que le va a suceder. pic.twitter.com/EpSlH4UMrL — German ??????????? (@GDGC240977) June 1, 2020

En el audio Michael Jackson asegura que teme por su vida y cree que podrían matarlo, incluso le advierte presuntamente a su amigo y abogado Dieter Wiesner que no puede hablar mucho por teléfono al respecto.

"No sé qué vaya a pasar, pero yo siento en mi alma, sólo Dios sabe, que quieren deshacerse de mí. Ellos pueden dispararme, Ellos pueden apuñalarme, ellos pueden incriminarme, y decir que fue una sobredosis de droga, ellos pueden hacer muchas cosas", señala agitado presuntamente Michael Jackson.

El rey del pop aseguró que alguien más poderoso que el gobierno quería deshacerse de él y cuando su abogado le pregunta quién podría hacerle algo, Michael responde: ´no es el Gobierno, es más que el Gobierno, pero yo no sé Dieter. No me importa, ellos me pueden tomar. Ni siquiera ya me importa mi vida´.