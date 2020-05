¿Michael Jackson es padre de Bruno Mars? La alocada teoría se viraliza en redes

MONTERREY.- Internet es una fuente inagotable de creatividad y gracias a su poder hemos sido testigos de todo tipo de teorías conspirativas. Pero la última semana ha aparecido una con la que los usuarios de las redes sociales han enloquecido, y es que apunta a que Michael Jackson podría ser el padre de Bruno Mars.

Con un análisis que desmenuza esta teoría, el usuario de Twitter @JooseHernandez comparte un hilo con ocho puntos con los cuales detalla porque el rey del pop y el intérprete de 34 años, además de tener gran parecido físico, compartir un talento musical destacable y un estilo similar en sus composiciones, podrían estar unidos por la sangre familiar.

¿Has visto la teoría de que Bruno Mars es el hijo mayor que Michael Jackson dijo que tenía?



¿Has visto la teoría de que Bruno Mars es el hijo mayor que Michael Jackson dijo que tenía?

ABRO HILO

Estas son las supuestas evidencias de que Jackson y Mars podrían ser padre e hijo:

1.- En una entrevista el Rey del Pop reveló que tenía un hijo diferente a los ya conocidos, pero que prefería dejarlo porque no quería exponer al niño y a la madre a los medios de comunicación.

2.- Ese hijo no reconocido sería el fruto de la relación de Jackson con Billie Jean, la ´grupie´ que inspiró el icónico tema que lleva su nombre y que trata justamente de su posible paternidad producto de una aventura:

Billie Jean is not my lover (Billie Jean no es mi amante) / She's just a girl who claims that I am the one (Es solo una chica que dice que soy yo) / But the kid is not my son (Pero el niño no es mi hijo) / She says I am the one, but the kid is not my son (Ella dice que soy yo, pero el niño no es mi hijo).

Al leer estos puntos suena interesante, pero cabe recordar que 'Billie Jean' se lanzó en enero de 1983, mientras que Bruno nació en octubre de 1985, por lo que las fechas no cuadran.

Además de que el nombre de la madre de Bruno Mars es Bernadette San Pedro Bayot.

Ver esta publicación en Instagram I promised my mama I´d give her a high school diploma. I didn´t say anything about good grades ??This was the day I graduated from Roosevelt High In Hawaii. She was so proud & she couldn´t believe I pulled it off. I told her "I´m moving to L.A and watch what I pull off next" She believed in me so much and was there for me every step of the way. At school the teachers would call me Peter but at home standing at a whopping 5/5 my mother and father gave me the name Bruno and made me feel like I had super powers or something, but now I know she was my super power all along, and still is. Happy Mother´s Day ma. Thank you for continuing to make me feel like I can do anything. I love and miss you so much. #happymothersday to all the Super Moms out there! #EverydayIsMothersDay ?? Una publicación compartida por Bruno Mars (@brunomars) el 12 de May de 2019 a las 1:51 PDT

3.- El nombre real de Bruno Mars es Peter Gene Hernández, y el usuario lo atribuye a que el personaje favorito de Michael Jackson siempre fue Peter Pan, de quien incluso el cantante tenía varias estatuas en su rancho y, como él, se consideraba un niño eterno

4.- También señala el notable parecido físico que ambos cantantes tienen y el reconocido talento para la música, que, asegura, heredó de quien iniciara su trayectoria a principios de los años 70 como parte de la banda The Jackson 5, que conformó junto con sus hermanos.

Además de ciertos rasgos faciales compartidos, como el color de la tez, el pelo ensortijado y la estatura, Bruno habría heredado el talento de Michael, ya que tienen una tesitura vocal similar y ambos alcanzan notas muy complicadas. Así como la habilidad para bailar e incluso se puede decir que tienen un estilo parecido en el escenario.

5.- Destaca que el mismo año 2009 en que Michael Jackson murió como consecuencia de una intoxicación aguda, Bruno Mars fue aceptado por el sello discográfico de él.

6.- Asimismo señala que la fallecida superestrella del pop fue un gran amigo del supuesto padre de Mars, Peter Hernández, quien estuvo presente en el funeral y habría llevado a Bruno.

7.- Menciona que tiempo después se difundió que el mencionado hijo mayor de Michael había estado presente en su funeral, , pero no se reveló su identidad, lo que aumentó las especulaciones.

8.- Por último, asegura que un productor fue despedido del sello discográfico al día siguiente de que este confirmara que Mars en efecto es hijo del fallecido cantante.

Este último punto se originó el 28 de diciembre de 2014, cuando el sitio web de entretenimiento Empire News publicó una historia afirmando que el cantante Michael Jackson era el padre biológico de Bruno Mars.

La publicación decía:

Vladimir Kershov, publicista del cantante de R&B Bruno Mars, fue despedido hoy después de revelar un secreto impactante sobre el cantante de pop y R&B. Kershov filtró información privada que reveló que Michael Jackson es el padre biológico de Mars. "Las pruebas de ADN han demostrado que Michael Jackson es el padre biológico de Bruno Mars", dijo Kershov en el comunicado. "En contra de sus deseos, he decidido transmitir este mensaje para el mayor bien y el mejoramiento de la vida de Bruno y su extravagante carrera musical".

Sin embargo, esta noticia fue desacreditada por el portal verificador Snopes simplemente señalando su fuente: Empire News es un sitio de noticias falsas relacionadas con el entretenimiento que no publica material factual. El descargo de responsabilidad del sitio establece que "Empire News es un sitio web satírico y de entretenimiento. Solo usamos nombres inventados en todas nuestras historias, excepto en los casos en que las figuras públicas están siendo satirizadas".

Fuera de la teoría que se viralizó, Bruno Mars ha compartido en su Instagram fotos con familiares de Michael Jackson. La más reciente es una instantánea con Janet Jackson, publicada en mayo de 2018. Esta recibió comentarios como "Familia", "Bruno con su tía" y "¿Estás admitiendo que eres hijo de Michael Jackson?", entre otros.

(Con información de Infobae y Snopes)