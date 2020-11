El actor reconocido por su papel de Marty McFly en la saga de Back To The Future afirmó que podría estar viviendo el final de su carrera

Michael J. Fox no actuará más por problemas con su memoria

ESTADOS UNIDOS.- Por sus recurrentes problemas de memoria además de su degenerativo padecimiento de alzheimer, el actor estadounidense Michael J. Fox ha decidido volver a decir adiós a la actuación.

"Hay un tiempo para todo, y mi tiempo de dedicar una jornada laboral de doce horas y memorizar siete páginas de diálogo, dejarlo atrás es mejor para mí", escribió el actor que interpretó a Marty McFly en Back To The Future.

Hace algunos años J. Fox también había detenido su carrera tras comenzar a padecer Alzheimer, pero indicó que si este se trata del final a su trayectoria como actor no lo ve con malos ojos y desea que así culmine.

Recientemente, el actor presentó su libro titulado "No Time Like The Future" donde también relata a sus seguidores la lucha que vivió hace algunos años con sus problemas de alcoholismos.

Además J. Fox recordó que uno de sus primeros recuerdos de su hijo Sam es haber visto a su padre ir desesperadamente al refrigerador para conseguir cerveza. posteriormente el actor dejó de beber cuando su hijo llegó a la edad de los tres años.

Su material autobiográfico salió a la venta el día de ayer, es en el mismo donde el popular actor también comparte historias personales que incluyen sus posturas acerca de su enfermad, habla sobre su salud, la edad, la familia y de sus amistades más cercanas.