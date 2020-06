Michael Clifford de 5 Seconds of Summer niega acusaciones de agresión sexual

MÉXICO.- El guitarrista de 5 Seconds of Summer (5SOS), Michael Clifford, ha negado las acusaciones de agresión sexual que han convertido al grupo en tendencia en las redes sociales.

Un día después de disculparse por los tuits de 2012 que muchos consideraron sexistas, el guitarrista de 5 Seconds of Summer, Michael Clifford, negó unas acusaciones de acoso y abuso sexual que se hizo desde una cuenta de Twitter que después fue eliminada.

La usuaria @knowyoureta afirmaba que Clifford, que ahora tiene 24 años, invitaba a menores de edad a su habitación después de los espectáculos que hacían mientras teloneaban a One Direction en 2014.

En los tuits se mencionaba que el músico supuestamente invitó a una fanática menor de edad a su habitación de hotel después de un espectáculo en una ocasión y "comenzó a tocarla de manera inapropiada". La publicación concluyó diciendo que la niña "trató de hablar" pero "nadie le creyó".

Otro tuit acusaba que mientras que One Direction estaba en el escenario, Michael Clifford se encontraba entre el público donde, según la denuncia, aprovechó el tumulto para acariciar indebidamente a las chicas de la audiencia.

Ayer, Michael Clifford de 5SOS desmintió públicamente en su cuenta de Twitter dichas acusaciones con las siguientes declaraciones: "¡Mierda del día! Me rompe el corazón leer estas cosas que se están diciendo. Sencillamente van mucho más allá de una mentira. A mí nunca me dejaron mezclarme con el público en un concierto. De todas formas, nunca lo habría hecho. Nunca haría algo así. Estoy jodidamente molesto".

holy shit. i am heartbroken to read these things that are being said - they are just BEYOND untrue. i was never allowed in the crowd i only ever watched at front of house - and i would've never EVER done that. i wouldf NEVER do anything like that. i'm so fucking upset