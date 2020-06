Mia Khalifa se hace tendencia en redes; usuarios exigen justicia en su caso

Los Ángeles.- Mia Khalifa es conocida por sus diversas participaciones en el cine para adultos, sin embargo, esta vez ha decidido demandar a la industria y sus seguidores exigen justicia.

"Justice For Mia Khalifa": Por el pedido de justicia tras las denuncias que @miakhalifa hizo sobre la industria de la pornografía https://t.co/ssv9oGoCRQ

Todo comenzó cuando la exactriz publicó una leyenda en TikTok con referencia a su pasado, el cual la marcó desde la edad de 21 años.

Khalifa rodó 11 películas en tan solo 3 meses durante el 2014, las cuales lamenta pues afirma ´la perseguirán hasta que muera´.

La también comentarista deportiva alega que solo recibió cerca de 18 mil dólares por lo que aún le deben mucho dinero contemplando que sus videos continúan en la red.

Mia Khalifa declaró que en más de una ocasión ha pedido que sus clips sean bajados de las plataformas pero no ha tenido éxito.

Por su parte, los usuarios se han mostrados solidarios con la joven ya que han pedido investigar el caso con el 'Justice for Mia Khalifa' en Twitter, mientras que otros afirman que la industria del cine para adultos no es culpable obligando a otras actrices a alzar la voz para todos los incredulos.

JUSTICE FOR MIA KHALIFA

Creer que el porno no es una industria violenta y que obliga a mujeres a hacer cosas que no desean es negar la realidad. pic.twitter.com/sECfk3Taqz