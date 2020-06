Mia Khalifa luce irreconocible tras ser operada

Mia Khalifa sorprendió a sus más de 20 millones de seguidores de Instagram al compartir una fotografía donde muestra el cambio radical en su rostro antes de su boda con el chef Robert Sandberg.

La exactriz porno contó a sus fans que decidió pasar por el quirófano para realizarse una rinoplastía para lucir un poco más femenina.

"Acaba de mejorar mi vida un trillón y no podría estar más feliz o más preparado para que más de 75 personas miren mi perfil lateral en mi boda. Este es el día 2 después de la operación y tengo una escala de dolor de 0 hasta ahora. Voy a llevarlos a todos en este proceso conmigo. Lo que me encantó fue que el Dr. Dugar y yo estábamos en la misma página acerca de mantener mi fuerte nariz del Medio Oriente, simplemente suavizándola para que fuera más femenina. No puedo esperar para mostrarles el resultado", escribió en Instagram, en una publicación que supera el millón de ´likes´.

Además, Khalifa aclaró que no alienta a sus seguidoras a realizarse cirugías plásticas y pidió no idolatrar a las mujeres que ven en redes sociales y basar su autoestima en comparaciones que no sean realistas.

"Posdata: ser transparente sobre esto nunca estuvo en cuestionamiento. No idolatrar a las mujeres que ves en las redes sociales y basar tu autoestima en comparaciones que no sean realistas. Si alguna vez has mirado mis tetas y deseas que las tuyas se vean así, por favor recuerda que los míos están hechos del mismo material que la espátula en el cajón de tu cocina", finalizó.