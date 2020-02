"Mi cáncer ha vuelto" revela Shannen Doherty actriz de Beverly Hills 902010

Shannen Doherty lucha nuevamente con un cáncer de mama, esta vez en etapa 4, una noticia que la actriz califica como "una píldora amarga".

"Definitivamente tengo días en los que digo, ´¿por qué yo?´ Y entonces pienso, ´bueno, ¿por qué no yo? ¿Quién más? ¿Quién más aparte de mí se merece esto?´ Nadie de nosotros lo merece", dijo Doherty a "Good Morning America" el martes. "No creo que lo haya procesado. Es una píldora amarga que tragar de muchas maneras".

.@ABC NEWS EXCLUSIVE: @DohertyShannen opens up about her private health battle. "I´m stage four – my cancer came back."@arobachhttps://t.co/IvsAr3odaj pic.twitter.com/Amhcm7x5Q4