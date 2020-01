Mexicanos se apoderarán de Hollywood

La presencia de actores mexicanos cada vez es más normal en el cine estadounidense, y el 2020 darán de qué hablar en megaproducciones de la meca del cine; aquí te compartimos un vistazo a los proyectos en los que sumarán talento. (Con información de Agencias)

Diego Luna

En fecha reciente, el actor presentó en el festival de Sundance su próximo proyecto titulado Wander Darkly, donde actúa con Sienna Miller, la trama versará sobre un matrimonio con problemas y un hijo recién nacido. Además, Luna se volverá a poner en la piel del capitán Cassian Andor para una serie que Disney+ prepara sobre el universo de Star Wars.

Eiza González

En Godzilla vs. King Kong habrá talento mexicano, pues además de Demián Bichir, Eiza González también participará en ella; además estrenará Bloodshot, una película protagonizada por Vin Diesel, y como se ha hecho costumbre en los proyectos de este actor la acción, las explosiones y la sangre estarán a la orden del día.

Salma Hayek

Socias en guerra la llevará esta semana a la cartelera internacional, en la trama interpretará a la villana Clara Luna junto a la comediante del momento en EUA, Tiffany Haddish. De igual modo, en noviembre, Hayek será vista en una cinta que se dice cambiará para siempre la manera en la que se hacen películas de superhéroes: The Eternals, de Marvel, en la que comparte créditos con Angelina Jolie.

Manuel García-Rulfo

El actor puede presumir en su currículum haber trabajado con estrellas de la talla de Benicio del Toro, Michelle Pfeiffer, Johnny Depp, Denzel Washington, Chris Pratt, entre otros. El 2020 lo comienza con Escuadrón 6, protagonizada por Ryan Reynolds y que ya es un éxito en streaming; pronto lo veremos a lado de Tom Hanks en Greyhound una cinta sobre un barco de los EUA en plena segunda guerra mundial.

Demián Bichir

Desde que lo nominaron al Óscar por A Better Life, Demián Bichir no ha dejado de trabajar en Hollywood con grandes figuras y el 2020 no será la excepción. El actor será visto en el relanzamiento de la saga de terror The Grudge. Después, aparecerá en Godzilla vs. King Kong, un enfrentamiento muy esperado entre el monstruo más famoso de Japón contra el gigantesco gorila.

