Metallica dona medio millón de dólares a incendios en Australia

Mediante sus redes sociales la banda californiana Metallica anunció que donará 516 mil dólares estadounidenses para los servicios de bomberos en Australia a través de su fundación All Within My Hands, creada para combatir situaciones de carácter crítico.

"Únanse a nosotros y hagan lo que puedan para ayudarnos, ya que nosotros junto a nuestra fundación estamos donando 750 mil dólares australianos para los servicios de bomberos en Nueva Gales del Sur y Victoria para ayudar en los esfuerzos de auxilio", señaló la publicación de la banda.

Hasta el momento los incendios en Australia han cobrado la vida de 27 personas, se estima que se consumieron más de 10 millones de hectáreas y las cifras de animales muertos ascienden a 1.25 mil millones, según datos de WWF Australia.

We are totally overwhelmed by the news of the wildfires sweeping through millions of acres across Australia, with major impact in New South Wales and Victoria. (1/6) pic.twitter.com/XqJAHmN6um