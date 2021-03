Metallica celebra 35 años de 'Master of Puppets'

Fue un primero de marzo de 1986 cuando el grupo Metallica viajó a Dinamarca a grabar en los estudios Sweet Silence, junto al productor danés Flemming Rasmussen.

El disco "Master of Puppets" fue sucesor de los grandes éxitos "Kill'em All´ y "Ride the Lightning".

La producción se empezó a grabar en septiembre y diciembre de 1985, convertirse en el primer disco en vender más de 500 mil copias en todo Estados Unidos.

El compendio cuenta con ocho canciones al puro estilo de "Thrash Metal", una corriente ruidosa del metal, que puso a Metallica en la órbita de ese genero en los años 80´s. Después con los años cambiaría su estilo de música.

"Master of Puppets" fue el último trabajo que la banda realizó con el bajista Cliff Burton; ya que perdería la vida en un accidente yendo de gira, Burton a su corta edad fue y es considerado uno de los mejores bajistas de la historia musical.

Para muchos fans, junto con el editor de está nota, el "MOP", es considerado de los mejores discos de Metallica, pues tiene la esencia de las bandas de los 80´s con esos movimientos de solos ruidosos y rápidas, letras violentas, que lo hacen querer estallar enfurecidamente.

Portada

Se representó con un cementerio lleno de cruces blancas atadas con cuerdas a un par de manos que las manipulan desde un cielo enrojecido y con el logo de la banda sobre impresionado.

"Master of Puppets" habla de la adicción a las drogas, de la cocaína y heroína, siempre desde varios puntos de vista e interpretaciones.

"Disposable Heroes" es un tema en contra de la guerra, vista desde la perspectiva de un joven soldado cuyo destino está controlado por sus superiores.

"The Thing That Should Not Be" se inspiró en los Mitos de Cthulhu creados por el famoso escritor de terror HP Lovecraft, con notables referencias directas a "The Shadow over Innsmouth" y al propio Cthulhu.

"Welcome Home (Sanitarium)" transmite los pensamientos de un paciente enjaulado injustamente en un manicomio y estaba basada en la novela de Ken Kesey "One Flew Over the Cuckoo´s Nest".

Una canción que ha marcado toda una época es "Orion", misma que fue compuesta por el fallecido Cliff Burton, en donde se puede escuchar el gran talento que tenía el bajista para tocar. Esta melodía fue tocada durante el funeral de Burton.

Por medio de sus redes sociales, la banda formada ahora por James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo celebró el aniversario del lanzamiento de Master Of Puppets.