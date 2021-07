Metallica celebra 30 años del 'Black Album' con edición de covers: Juanes, J Balvin, Ha Ash y Pepe Madero invitados

Metallica anunció que, para celebrar los 30 años del icónico disco Black Album, lanzará una edición especial de covers, cortesía de más de 50 artistas invitados.

Esta re-edición se titulará The Metallica Blacklist, comprendida por los 12 temas originales, más las versiones reimaginadas que correrán a cargo de un abanico multifacético de artisas, dentro de los que destacan Royal Blood, St. Vincent, Weezer y Dave Gahan de Depeche Mode.

Sin embargo, la sorpresa es que Metallica volteó también al mercado latino, e incluyó a varios referentes latinoamericanos: Juanes ofrecerá una versión de Enter Sandman, J Balvin tendrá a cargo Wherever I may roam, Mon Laferte con Nothing else matters, Rodrigo y Gabriela reimaginarán The struggle within, y Ha-Ash junto a Pepe Madero presentarán The Unforgiven.

El primer sencillo estuvo a cargo de Miley Cyrus con su versión de Nothing else matters.

Además de The Metallica Blacklist, se lanzará una edición especial del Black Album: ambos serán lanzados el 10 de septiembre.