¡A casi nada! La Met Ópera está a punto de regresar

La Met Ópera de Nueva York espera volver a brillar en los escenarios el próximo mes de septiembre, tras año y medio en pausa, después de que la dirección de la compañía concluyó un acuerdo con los músicos de su orquesta.

“Se ratificó un nuevo convenio colectivo entre la Metropolitan Opera y su orquesta, el último de los tres sindicatos más grandes del Met en llegar a un acuerdo”, escribió la compañía en un comunicado en el que subrayó que este entendimiento “abre el camino hacia la reapertura en septiembre”.

La nota, que no revela los detalles económicos del acuerdo, apunta que tras la ratificación del convenio se despeja el camino para el arranque de la temporada 2021-2022.

Contemplada para el próximo 27 de septiembre, con el estreno de la ópera Fire Shut Up in My Bones, de Terence Blanchard, que también se convertirá en la primera ópera de un compositor negro que se represente en este espacio.

