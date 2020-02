Memo Aponte ignora acusaciones y dedica romántico mensaje a su novia al borde del llanto

El actor de doblaje de Disney, Memo Aponte, volvió a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez no fue por las acusasiones de abuso sexual a menores en su contra, sino por compartir un romántico mensaje para su novia al borde de las lágrimas.

Durante el fin de semana el también influencer, fue señalado por presuntas víctimas, de tener 'packs' de niñas menores de edad en su celular y de violación, ante estos señalamientos el actor decidió callar y publicar un mensaje para su actual novia.

"Estoy feliz de que hoy encontré a mi Rapunzel. Le estoy agarrando la mano durante mucho tiempo. No tenías cara, no tenías ojos, no tenías esa personalidad que me encanta y hoy te puedo tener frente de mí", comenta el actor en el video en donde sale su novia vestida como Rapunzel.

Inmediatamente los usuarios de redes sociales, 'destrozaron' a Memo Aponte con las peores críticas y le recordaron sus acusaciones de ser presuntamente un violador de menores.