Melendi enamora con sinceridad, modestia y sus letras

El español, quien aseguró que no posee una gran voz, se ganó al público de la Arena Monterrey, gracias a sus canciones románticas

Con una carrera de dos décadas, Melendi ayer ofreció su primera presentación en la Sultana del Norte y el español no pudo haber tenido mejor recinto para hacer su debut en tierras regias que la Arena Monterrey, donde miles de personas se reunieron para disfrutar de sus melodías.

Fue a las 21:21 horas cuando el cantautor originario de la ciudad de Oviedo, quien en el concierto estuvo acompañado por seis músicos y una talentosa corista; hizo su aparición en el escenario y dio inicio a su show con Tocado y Hundido y Tú de Elvis yo de Marilyn.

´´Muy buenas a todos, para mí es increíble que después de 20 años la vida me siga sorprendiendo así y que la primera vez que vengo a Monterrey pueda tocar en este sitio tan maravilloso, de verdad que no hay palabras´´, declaró el artista, cuyo sencillo outfit consistió en una playera negra y pantalón color café.

Durante el show que formó parte de su gira 10:20:40 (título de su más reciente material discográfico), Melendi recordó que él no planeaba dedicarse a la música y que no poseía una gran voz. ´´Quizás no hacía falta cantar como Luis Miguel, sino cantar historias con las que se identifique la gente´´, expresó.

Si bien la mayoría de los temas eran románticos, hubo un momento dedicado al amor no correspondido con Un Violinista en tu Tejado. De igual manera, la presentación también contó con un segmento en el que el español puso a bailar a la audiencia con éxitos como Desde que Estamos Juntos y El Arrepentido, éxito que grabó con Carlos Vives.

A pesar de tardar 20 años para visitar Monterrey, Melendi anoche fue recibido con los abrazos abiertos por sus fans regios, quienes no pararon gritarle ´´te amo´´ y es que el cantautor sin duda enamoró al público gracias a sus letras, carisma y sinceridad.