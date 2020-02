Melendi celebrará dos décadas de música y amor con los regios

Con nuevo disco bajo el brazo y muchas historias que compartir a través de la música, llegará a la Arena Monterrey el cantautor español Melendi; quien promueve su álbum 10:20:40, título que hace alusión a los diez discos que lleva publicados, los 20 años de carrera musical y sus cuarenta años de edad.

"Podría decir que este álbum es igual de los demás, pero hay algo en mi interior que me dice que no. Creo que lo voy a recordar como un antes y un después de algo", compartió el intérprete, quien tiene una cita con el público regio el próximo jueves.

Tras dos décadas en los escenarios, la madurez profesional acompaña al español. "Quedan muchas cosas del Melendi del inicio, queda la esencia, esas ganas de aprender, de descubrir y de seguir avanzando. También está esa creatividad que creo que tengo.

"Pero el paquete y las creencias que envuelven al Melendi de ahora no tienen mucho que ver con el Melendi de hace años", aceptó. El paso del tiempo también le ha dado al asturiano grandes aprendizajes, muchos de los cuales han venido a raíz de ser padre de cuatro hijos, con quienes, aseguró, ha aprendido que los niños tienen mucho que enseñar a los adultos.

"Me han cambiado la visión de las cosas. A nivel artístico no sé si afecta directamente, lo que sí sé es que la vida afecta a tus opiniones. Todo está relacionado y yo soy yo, y todo lo que me rodea", expresó.

Para su presentación en la Arena Monterrey aún quedan localidades disponibles en precios que van desde los $377 a los $2,071 pesos, y se consiguen en las taquillas del recinto de espectáculos y en el siste de venta en línea SuperBoletos. (Con información de Agencias)