Meghan Markle afirma que pensó en el suicidio

Definitivamente el cierre de: "y vivieron felices por siempre", no fue parte del cuento de hadas de la plebeya Meghan Markle al unirse a la realeza británica, al contraer matrimonio con el príncipe Enrique. La duquesa de Sussex abrió su corazón con la presentadora Oprah Winfrey. La conversación, de dos horas de duración y en la que también participó el príncipe Enrique se emitió ayer.

Durante los cuatro años que Meghan Markle ejerció su rol monárquico estuvo preocupada por su salud mental. Varias veces le pidió ayuda a la institución (la corona británica), pero le negaron internarse por la imagen que eso podía proyectar.

La duquesa sintió que si no le decía a su esposo el dolor que padecía "no iba a querer seguir viviendo". "Tuve pensamientos suicidas constantes y claros", afirmó. Enrique añadió: "La familia tiene una mentalidad de ´esto es lo que es, no se puede cambiar´. No tenía en quién apoyarme".

Cuando estaba embarazada de su primogénito, Archie, la institución monárquica les informó de que el niño no tendría título de príncipe o princesa (antes de saber el sexo), y que tampoco contaría con seguridad, cuando estaban siendo acosados por la prensa.

Todo eso ocurrió en un momento en el que, además, "hubo preocupaciones y conversaciones sobre cuán oscura podría ser su piel cuando naciera", afirmó la actriz.

Su esposo corroboró la declaración, una acusación de racismo contra la institución, aunque ninguno quiso dar nombres.

"Sería demasiado perjudicial para ellos", apuntó Meghan.