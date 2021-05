Meghan Markle acusada de plagiar libro infantil

En un comunicado, la duquesa de Sussex, de 39 años, dijo que su libro para niños, que será publicado el 8 de junio, se inspiró en un poema que escribió para el príncipe Harry tras el nacimiento de su hijo Archie, quien cumplirá dos años el 6 de mayo.

Los expertos reales se apresuraron a señalar similitudes entre la historia de Markle y el libro para niños de Corrinne Averiss, The Boy and The Bench, que se lanzó en 2018.

Ambos libros presentan ilustraciones coloridas similares y una historia centrada en el "vínculo especial" entre un padre y un hijo mientras se sientan juntos en un banco.

Sin embargo, Averiss expresó: "Al leer la descripción y el extracto publicado del nuevo libro de la duquesa, esta no es la misma historia ni el mismo tema que The Boy and The Bench".