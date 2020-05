Megan Fox se separa de Brian Austin Green tras 15 años; captan a la actriz con otro hombre

Brian Austin Green y Megan Fox han decidido separarse tras casi 10 años de matrimonio y una relación intermitente de 16 años.

El actor de Beverly Hills 90210, en uno de los episodios de su programa radial titulado Context, fue quien confirmó la noticia de que su esposa fue quien le pidió el divorcio a finales del año pasado.

Brian también habló del supuesto romance su exmujer con el rapero Machine Gun Kelly después de que hace unas semanas salieron unas imágenes donde salen juntos.

"Quería que saliera de mi boca. Quería que la gente lo escuchara todo de mí y luego eso es todo ", anunció Green. "No quiero tener que hablar más sobre esto".

Green reveló que él y la actriz llevaban meses separados. Al parecer fue algo que decidieron a finales de 2019 después de que la actriz regresara del rodaje en Puerto Rico de la película Midnight in the Switchgrass donde conoció al rapero, de 30 años, con el que ahora fue fotografiada paseando por las calles de Malibu, California.

Además, reveló que fue su esposa quien tomó la decisión de separarse, y recordó el momento en el que acordaron tomar caminos separados. "Ella me dijo: ´Me di cuenta cuando estaba fuera del país trabajando sola que me sentía más yo misma y me gustaba más esa experiencia. Creo que puede ser algo que valga la pena probar´", fueron las palabras de Fox. "Me sorprendió, y estaba molesto por eso", aseguró el actor, que agregó: "Pero no puedo enojarme con ella por sentirse de esa manera. Hablamos y decidimos separarnos".

Después de tener la conversación, Green dijo que la pareja decidió "tomar un poco de espacio" y, a medida que pasaban las semanas, "la realidad comenzó a hundirse".

La pareja decidió terminar las cosas antes de que se convirtiera en una "situación potencialmente volátil".

"No hay razón para que sea (de esa manera) con nosotros. Ninguno de nosotros hizo nada el uno al otro; ella siempre ha sido honesta conmigo y siempre he sido honesta con ella ", explicó. "Y sé que ella siempre me amará y sé que, en lo que respecta a la familia, lo que hemos construido es realmente genial y realmente especial. Así que decidimos asegurarnos de no perder eso. No importa qué, siempre somos amigos entre nosotros y somos un frente unido con los niños".

"Hemos tenido una relación increíble, y siempre la amaré y sé que ella siempre me amará", dijo Green.

Green dijo que separarse ha sido un "gran cambio" para ellos, y su esperanza de que estén juntos "de por vida" lo hizo "complaciente" con su matrimonio.

A raíz de las especulaciones que conectan su ruptura con una infidelidad, Austin Green ha insistido en que su aún esposa no lo engañó con Machine Gun Kelly, a quien se refiere como "Colson".

"Conoció a este chico, Colson, en el set de rodaje. Nunca lo he conocido. Megan y yo hemos hablado sobre él. Por el momento, son solo amigos", afirmó Austin Green. "Confío en su juicio. No quiero que la gente piense que ella o él son los malos y yo soy la víctima en esta historia, porque no lo fui", agregó.

No obstante, reveló, con la voz entrecortada, que la separación no está siendo nada fácil y que el futuro puede ser un poco incierto después de compartir tanto tiempo juntos: "Tengo un agujero en el estómago... Realmente no quiero que Megan y yo nos llevemos mal... Ella ha sido mi mejor amiga durante 15 años y no quiero perder eso".

Green dijo que no sabe cómo terminará la separación y no descartó la reconciliación.

"Quién sabe si este es el final del viaje", dijo. "Quiero decir, nos queda mucha vida.

"Por lo tanto, los caminos han comenzado por caminos separados por ahora. Podrían volver a estar juntos ", dijo. "Pueden, no lo sabemos, no lo sé. No quiero hacer ninguna predicción con eso porque no tengo idea ".

La estrella de Las Tortujas Ninja y Green comparten tres hijos juntos; hijos Journey River, 3, Bodhi Ransom, 6, y Noah Shannon, 7.

Esta no es la primera vez que la pareja debate la idea del divorcio.

Fox solicitó el divorcio del actor de Beverly Hills 90210 en 2015 después de cinco años de matrimonio, pero según los informes, la pareja logró resolver todas sus diferencias.

Fox y Green comenzaron a salir en 2004 después de que se conocieron en el set de la comedia de ABC Hope & Faith. Después de una breve separación en 2009, se casaron en Hawái en 2010.

Hasta el momento Fox no ha hablado sobre la separación.