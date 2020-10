Encuentran muerto a medio hermano de Yolanda Andrade

MÉXICO.- Rolando Andrade Almada, medio hermano de Yolanda Andrade, fue encontrado muerto de un impacto de bala a la altura del pecho en la casa del finado padre de la conductora, en Culiacán, Sinaloa.

Alrededor de las 9 de la mañana fue realizada la llamada de emergencia para que atendieran a un hombre de 38 años. En el domicilio ubicado en el boulevard El Dorado, en el Fraccionamiento Las Quintas, fue encontrada un arma de corto calibre unto al cuerpo.

Peritos de la Fiscalía General del Estado se encuentran investigando el caso de Rolando Andrade, hijo del empresario Rolando Andrade y Clarissa Almada, pues hasta el momento no se sabe si se trato de un homicidio doloso o un suicidio.

De acuerdo al medio local Río Doce, el cuerpo de Rolando se encontraba en una de las habitaciones de la planta alta del inmueble ubicado en Sinaloa; mismo lugar donde la noche del 29 de junio de 1996 ocurrió una riña durante una fiesta en honor a la hermana de Yolanda, en la que participó otro de sus hermanos de nombre Rommel y amigos.

Tras este conflicto, los primos Abraham Hernández Picos, Jorge Cabada Hernández y Emetrio Hernández Arguelles, desaparecieron, en las investigaciones abiertas, fueron arraigados seis elementos de la Policía Municipal que participaron en la intervención y detuvieron a varios jóvenes participantes.

Hasta la fecha, los primos continúan desaparecidos y años después el empresario Rolando Andrade Mendoza, propietario de la residencia, murió de un infarto en Estados Unidos.

La conductora Yolanda Andrade hasta el momento no ha dado declaraciones sobre la muerte de su medio hermano.

La última publicación que realizó la conductora en Instagram fue una postal conmemorando el día de San Judas Tadeo, postal en la que sus seguidores le dejaron pensamientos positivos y oraciones.

Y en sus historias compartió el video de una veladora encendida que tenía de fondo a la virgen de Guadalupe, acompañado del hashtag #YolandaAndrade.

Por su parte, Marilé Andrade, quien es hermana de Yolanda Andrade, en entrevista aclaró que el hombre que murió fue su medio hermano, pues en un principio había confusión debido a que también tienen otro hermano -de madre y padre- con el mismo nombre, el ahora occiso se llamaba Rolando Andrade Almada y el que continúa con vida es Rolando Andrade Gómez.

"En Whatsapp me llegó la noticia. La verdad es que sí me gustaría aclarar que es medio hermano, que lamentamos mucho la pérdida, nuestras condolencias a su familia. Obviamente esto es una noticia que impacta a todos, sin embargo quiero aclarar que no teníamos relación con él. Yo lo vi dos veces en mi vida, entonces no tenpiamos una relación cercana para nada, de cualquier manera, mandamos nuestras condolencias para su familia", expresó.