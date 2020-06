´Me quedan sueños por cumplir´; Julio Iglesias

El cantante lleva más de cinco décadas activo en el mundo del espectáculo, pero el cantante español, no tiene en sus planes a corto plazo abandonar los escenarios

Uno pensaría que a estas alturas de su carrera Julio Iglesias ya lo habría conseguido todo, pero el cantante español asegura que todavía le quedan metas por lograr y también algunas heridas por cicatrizar. "Me quedan muchas espinas clavadas y muchos sueños por cumplir, pero todo inconfesable", asegura.

Iglesias, vive actualmente en Miami, y explicó que ha sobrellevado la pandemia "como todo el mundo; en casa y lavándome las manos". La crisis del coronavirus ha puesto en pausa su gira de presentaciones.

"Tendremos que esperar a que esta terrible pandemia nos permita hacer conciertos", indicó. Eso sí, esta temporada en casa, no le ha hecho pensar en una despedida definitiva y, una vez más, se refirió a su ya tradicional manera de despejar tajante los rumores de un adiós. "Yo me retiraré cuando me retiren", afirmó.

Leyenda de la música latina, ganador de un Grammy honorífico por toda su carrera (Lifetime Achievement Award) y premiado con un Latin Grammy especial por toda su trayectoria (Persona del Año), Iglesias, trabajó en fecha reciente en sinergia con la Fundación Cultural Latin Grammy, para el lanzamiento de su beca que se otorgó a la española Mar Giménez Marín.

Esta beca, que cada año entrega la fundación con una estrella de la música latina como padrino, proporcionará $200,000 dólares durante cuatro años para que la pianista y cantante española, pueda estudiar en la prestigiosa universidad musical de Berklee en EUA. "Para mí es importante ayudar a forjar a la próxima generación de músicos latinos para que puedan competir a nivel mundial", compartió el artista.