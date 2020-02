'Me da vergüenza mi sindicato de la ANDA': Jorge Ortíz de Pinedo

Luego de que se suscitó un zafarrancho en la Casa del Actor protagonizado por el secretario general de la ANDA, Jesús Ochoa, el actor y productor teatral, Jorge Ortiz de Pinedo, afirmó que le avergüenza el sindicato de dicha asociación y que no pisará el inmueble de éste mientras Ochoa continúe al mando.

Una vez que terminaron los enfrentamientos que se suscitaron debido a que el Patronato de la Casa del Actor convocó a una conferencia de prensa para dar a conocer la situación que pasa la casa de retiro de los actores a causa de que la ANDA no ha cumplido con el depósito de los recursos designados para su manutención, se pudo llevar a cabo la conferencia de prensa en la que Jorge Ortiz de Pinedo, miembro de dicho patronato, declaró:

"Mientras Jesús Ochoa y esa gente esté ahí, haciendo estas marrullerías en la asambleas, yo no voy a la ANDA, no quiero estar ahí, no me interesa permanecer bajo estas circunstancias. Me da muchísima vergüenza lo que está pasando en mi sindicato de la ANDA y mientras estén ellos, yo no voy a estar ahí, ni voy a cotizar desde mis teatros, cuando haya trabajo de televisión lo haré con mucho gusto, pero voy a seguir cuidando a mis hermanos ancianos que necesitan estar en esta casa", declaró.

Asimismo puntualizó que los medios de comunicación se van por el escándalo y no por el problema central de la falta de recursos en la Casa del Actor: "lo que él vino hacer fue provocar un pleito personal, y ustedes se van con la finta, cuando el verdadero escándalo es que no se le da el dinero que necesita la Casa del Actor. Cambiemos este país, hagamos un periodismo profesional y auténtico".

Por su parte el abogado de la institución privada, Javier Coello Trejo, explica que la ANDA le debe a la Casa de Actor un monto de nueve millones de pesos desde 2018, y que han tratado de llegar a un acuerdo por la vía pacífica, pero no ha habido respuesta. (Con información de Agencias)