McKellen recibe la vacuna de pfizer

El interprete de 81 años que encarnó a Galdalf en las trilogías de "El Señor de los Anillos" y "El Hobbit",así como a Magneto en la saga de los "X- Men", ha dado así ejemplo y anima al resto población a vacunarse contra el coronavirus. "Me siento muy afortunado de haberme puesto la vacuna. No dudo en recomendárselo a todo el mundo", escribió en un publicación en instagram hace unas horas.

Aseguró sentirse "eufórico" por haber tenido la oportunidad de ponerse la vacuna en el Hospital Universitario Queen Mary de Londres. McKellen también ha querido calmar a los más aprensivos asegurando que la inyección "no duele", y ha recordado la importancia de agradecer al personal de salud por su labor.

"It´s a very special day, I feel euphoric. I would have no hesitation in recommending it to anyone. I feel very lucky to have had the vaccine."



It´s a thumbs up from Sir @IanMckellen who received the first dose of his #CovidVaccine today ??https://t.co/W6JtOiwciR pic.twitter.com/otfqkj7I9J