Maya Rudolph será la villana de la secuela de ‘Encantada’

Rudolph siempre ha tenido ojo, o mejor dicho, oído, para saber cómo se pueden combinar la música y la comedia.

Tras varios meses de silencio, por fin los detalles de la secuela de ‘Encantada’ se han comenzado a revelar, y la gran sorpresa es que la comediante y actriz Maya Rudolph se integra al elenco.

“Si hace 15 años alguien me hubiera pedido encarnar a la villana, habría dicho ‘mmm no estoy segura’. Pero con los años he aprendido que esto es lo más divertido que puedes hacer”, cuenta Rudolph en una entrevista para Variety.