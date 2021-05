May the 4th be with you: ¿por qué se celebra hoy a Star Wars?

Año tras año, los fanáticos de Star Wars al rededor del mundo festejan el 4 de mayo a su saga preferida: se disfrazan de sus personajes favoritos, realizan maratones y algunas otras celebraciones relacionadas a este fenómeno mundial.





Sin embargo, poco se conoce sobre el origen del Star Wars Day y el por qué se eligió el 4 de mayo como fecha para este festejo warsie.

El 4 de mayo de 1979, miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaron a Margaret Thatcher por haber sido elegida primera ministra del país; por aquel entonces, Star Wars: A new hope era todo un hito, y The Empire strikes back estaba por estrenarse, por lo que La Guerra de las Galaxias estaba de moda.





Por ello, en la nota de felicitación a Tatcher, se podía leer "May the 4th be with you, Maggie; congratulations", que traducido literalmente es "Que el 4o te acompañe, Maggie; felicidades". Sin embargo, fonéticamente suena muy similar a la icónica frase "May the force be with you" (que la Fuerza te acompañe) que utilizan los Caballeros Jedi en Star Wars.

La opinión pública interpretó la frase de la nota como un claro guiño a Star Wars y los Jedi, por lo que con el paso del tiempo, se fue quedando en el imaginario colectivo hasta que extra oficialmente, los fanáticos de la saga establecieron el 4 de mayo como el día para festejarse.





Años más tarde, Lucasfilm adoptó la fecha como el Star Wars Day, y el resto es historia.