Mauricio Martínez, a las órdenes de Andrew Lloyd Webber

La pasión más grande de Mauricio Martínez siempre ha sido el teatro musical, por lo que el regio no podría estar más feliz, ya que hoy comienza los ensayos de Unmasked: The Music of Andrew Lloyd Webber, puesta en escena que ofrecerá una mirada íntima a la vida de la mente maestra, detrás de musicales como Cats, Jesucristo Superestrella y El Fantasma de la Ópera.

"Estoy muy contento de cerrar el año y comenzar el nuevo también trabajando en un proyecto muy grande", comentó el actor, quien se estará presentando con la pieza teatral en el recinto Paper Mill Playhouse, en Nueva Jersey, del 30 de enero al 1 de marzo.

El artista confesó que no cabe de la emoción, ya que poco a poco ha ido cumpliendo sus sueños. "Es sin duda uno de los proyectos más importantes de mi carrera. A lado de alguien con quien siempre he querido trabajar, uno de los más grandes íconos del teatro musical a nivel mundial", declaró. Por otra parte, Martínez compartió que actualmente se encuentra escribiendo una novela.

"Es un recuento de todo lo que me ha tocado vivir; lo bueno y lo no tan bueno, qué he aprendido, qué lecciones he obtenido, mis experiencias, con qué me quedo y con qué no", indicó el histrión de 41 años quien ha superado el cáncer de vejiga en cuatro ocasiones.

Mauricio señaló que está disfrutando mucho esta experiencia. "Es una nueva faceta que estoy descubriendo y además es terapéutica, pues platico de mi vida, lo que me ha pasado tanto a nivel profesional como personal", expresó el regio, quien también reveló que trabaja en la selección de temas para su nuevo disco.