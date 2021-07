´El odio pudo más que el amor´ en el matrimonio de Hanna Jaff

La historia de terror que vivió Hanna Jaff con el aristócrata inglés, Henry Roper-Curzon, fue ventilada por su protagonista en entrevista exclusiva al programa Ventaneando, de TV Azteca. La joven filántropa mexicana compartió su historia llena de abusos psicológicos, discriminación y extorsión por parte de su exesposo y los padres de este, David y Lucinda.

En la entrevista con Ventaneando, confirmó que buscaban que ella saldara las deudas de la familia.

"Tienen una deuda muy grande en la casa ancestral. Él me llevaba y decía que ahí viviríamos algún día, pero ya no era de ellos, estaba perdida, ya pertenecía a un fideicomiso. La familia de él no trabaja, no estudió, son una bola de mantenidos por parejas con las que se casan", remató.