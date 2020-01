Matías Novoa incursiona en el cine con una comedia

El actor aseguró que su personaje en la película representó todo un desafío para él, ya que es dentro de un género que no había realizado

Con una carrera que comenzó en 2008 con la telenovela, Secretos del Alma, y con otros proyectos de televisión en su currículum, Matías Novoa da el salto a la pantalla grande con Doblemente Embarazada, comedia que actualmente se encuentra en cartelera y en la que forma parte de un triángulo amoroso, el cual completan Maite Perroni y Gustavo Egelhaaf.

"Este personaje es completamente diferente a todo lo que venía haciendo, por eso es todo un desafío para mí. La comedia no es un género fácil de hacer, es delicado´´, contó el chileno. ´´Es un tipo espiritual, aventurero y vive la vida al 100%. No tiene maldad, viaja mucho", detalló el actor de 39 años. El artista, quien el pasado 11 de octubre contrajo nupcias con Isabella Castillo, compartió que adentrarse en el séptimo arte era algo que llevaba anhelando desde hace tiempo.

"Fue larga la espera, se habían presentado oportunidades, pero por alguna u otra razón no pude o quise aceptarlas. Yo creo que todo pasa por algo", declaró. Novoa indicó que tras esta experiencia desea seguir realizando más proyectos en la pantalla grande.

"Después de mi tercer proyecto dije ´yo quiero cine´, pasaron muchos años hasta llegar a mi primer película y digo que ahora es el momento perfecto para comenzar a buscar este tipo de proyectos de cine", expresó.

De igual manera, Matías, quien compartió que planea irse a Estados Unidos a estudiar inglés y buscar oportunidades de trabajo por allá, señaló que desea interpretar personajes que representen un reto para él. ´´Quiero salirme del prototipo que venía haciendo que era del galán, siento que ahora estoy preparado para cualquier papel que venga, si no es principal no me importa", comentó.