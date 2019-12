Marysol Sosa revela que está embarazada y espera su segundo hijo

Marysol Sosa ha revelado que será mamá y que se dio cuenta cuando se desató la polémica por la muerte de su padre y así por todo el duro proceso en dicho estado.

Sosa espera su segundo hijo y actualmente tiene 15 semanas de gestación, y se encuentra feliz en compañía de su esposo Xavier Orozco.

Fuer por medio de una revista de espectáculos a nivel nacional donde Marysol dio a conocer la noticia.

"Comencé a sentirme mal y muy cansada, pero pensé que era por toda la tensión e incertidumbre que se vivió con la muerte de mi papá, así que no le tomé importancia. Casi un mes después fuimos a Acapulco y me sentí peor", detalló.

"Al regresar a la ciudad fuimos con mi ginecólogo para salir de dudas y me confirmó la noticia; me hizo un ultrasonido y no vimos que estaba embarazada, sino... ¡embarazadísima!", expresó.

Informó que si tienen un niño, no dudará ni un momento en nombrarlo como su padre, José José.