Marysol Sosa manda mensaje a Manuel José

A través de sus redes sociales, Marysol Sosa, hija de José José, se deslindó de la denuncia que su hermano José Joel, interpuso contra Brian Álvarez, cuyo nombre artístico es Manuel José y quien asegura ser hijo biológico de "El príncipe de la canción".

"Quiero aprovechar las redes sociales para mandarle un mensaje a Brian Álvarez, quién se hace llamar Manuel José. En primer lugar, Brian no tengo nada que ver con la denuncia que se te ha interpuesto desde que llegaste a México, personalmente estoy enfocada en resolver otros asuntos", dice en el video, que subió a su cuenta minutos antes de conmemorar el cumpleaños 72 de José José.

Sin embargo, de manera educada, pero contundente, lo invitó a que deje de mentir asumiendo un lazo sanguíneo que según Sosa, no existe.

"Que bueno que tienes el talento que tienes, sigue haciendo bien tu trabajo, pero deja de sembrar la duda en toda Latinoamérica al respecto, haz bien las cosas", le manifestó.

De igual forma, le exigió que dejara de asumir roles que no le corresponden. "Yo Brian crecí con mi papá, yo Brian conocí a mi papá, hablé con mi papá sobre tu tema y al único que le creeré por el resto de mis días es a mi papá, deja de desacreditar las palabras, apoyo y cariño que un buen hombre te brindó, sobre todo cuando ya no tiene capacidad de réplica, gracias por tu tiempo Brian Álvarez", finaliza el video que subió a su cuenta de Twitter.

Comunicado Marysol Sosa 16/02/2020 pic.twitter.com/xhusatUGuj — Marysol Sosa (@Marysol_Oficial) February 17, 2020

En 2011 José José y Manuel José se realizaron una prueba de ADN, que negó todo parentesco; sin embargo, el colombiano declaró que se manipularon dichos exámenes.

Al respecto, Laura Núñez, asistente y amiga del intérprete de El Triste, declaró que Manuel José "no es su hijo, él no se quería hacer el ADN, lo hizo a regañadientes, estuve presente cuando se negó a hacérselo, ojalá quiera realizarlos nuevamente con José Joel. No es su hijo", aseveró al finalizar Las Mañanitas que se le cantaron a José José en el Parque de la China, la madrugada de hoy en la colonia Clavería, para conmemorar su cumpleaños 72.