Marvel Studios presenta su Fase 4: 'Black Panther: Wakanda Forever', 'The Marvels' y más títulos al fin revelados

El Universo Cinematográfico de Marcel ha cosechado éxitos a lo largo de 13 años, y Marvel Studios ha ido clasificando sus películas y series en "fases", siendo Avengers: Endgame y Spider-Man: Far from Home las últimas de la Fase 3.





Ahora, aunque varios proyectos ya se conocían, Marvel presentó la que será la Cuarta Fase de su UCM.





En un emotivo trailer, se confirmó que Black Window será el arranque de esta nueva etapa en la gran pantalla.





Además, se dieron a conocer las fechas de estreno de cada una de las películas y se confirmaron los títulos de algunas otras que sólo tenían "working title".





Después de Black Widow (Julio 2021), llegan Shang-Chi and the legend of the Ten Rings (septiembre 2021), The Eternals (noviembre 2021), Spider-man: No way Home (diciembre 2021), Doctor Strange: in the Multiverse of Madness (marzo 2022), Thor: Love and Thunder (mayo 2022).





Además, se confirmaron los títulos de las secuelas de Black Panther y Captain Marvel: Black Panther: Wakanda Forever (julio 2022) y The Marvels (noviembre 2022), así como el de la tercera entrega de Ant-Man, Ant-Man and the Wasp: Quantumania (febrero 2023), y se anunció que Guardians of the Galaxy vol. 3 se estrenará en mayo de 2023.





Finalmente se oficializó que Marvel trabaja en la nueva versión de Los 4 Fantásticos, pero sin confirmar fecha de estreno.





Las primeras tres fases del UCM es conocida como La Saga del Infinito, teniendo a Tanos como principal antagonista, pero aún no se ha dado nombre a la nueva saga que iniciará en julio de este año, pero todo apunta a que el eje principal será el Multiverso y la Invasión Secreta de los Skrull aunque el enemigo a vencer en esta ocasión aún es un misterio.