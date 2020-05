Marvel Cómics retomará sus actividades de lanzamiento a finales de mes

La editorial de historietas de superhéroes Marvel Cómics, anunció que a partir del 27 de mayo retomará sus actividades de lanzamiento, las cuales se detuvieron ante la pandemia por COVID-19, por lo que dio a conocer que las historias correspondientes a los personajes "El hombre araña" y "Los Vengadores", serán las primeras en reactivarse.

A través de su portal oficial, la compañía precisó:

"Durante las próximas semanas, Marvel mantendrá un calendario de lanzamiento equilibrado para sus cómics y colecciones comerciales, a medida que la industria continúe reiniciando la distribución, y las tiendas de cómics comiencen a reabrir y adaptarse a las políticas actuales de distanciamiento social".

Por lo anterior, la empresa de cómics llamó a sus fanáticos a estar atentos sobre la información que compartirán en las próximas semanas, en tanto que, realizará las publicaciones de manera consciente, considerando a sus lectores, creadores y a la industria que, de igual forma, atraviesan momentos de incertidumbre.

De acuerdo con información de los calendarios compartidos por Marvel Cómics, las entregas estarán disponibles en formato digital e impreso, aunque en la segunda modalidad, pide que los compradores atiendan las medidas de distanciamiento social que las tiendas lleguen a emplear.

El miércoles 27 de mayo se encontrará disponible el número 43 del cómic The Amazing Spider-Man, creado por el escritor Nick Spencer, y cuya primera entrega fue lanzada el 11 de julio de 2018; ese mismo día, también será publicado el número 35 del cómic Avengers, del escritor Jason Aaron, el cual tuvo su primera edición hace exactamente dos años, el 2 de mayo de 2018.

A partir del 27 de mayo y durante los siguientes miércoles de junio y julio, también serán estrenados cómics como The Amazing Mary Jane Vol. 1: Down in flames, up in smoke, de la escritora Leah Williams; el número uno de X-Men Vol. 1, cómic encabezado por Jonathan Hickman; y la edición especial de The Silver Surfer Omnibus, una recopilación de los 18 números creados por Stan Lee; entre otros.