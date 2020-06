Martha Higareda prueba suerte en podcast

La actriz Martha Higareda habla de experiencias personales y múltiples temas junto a Yordi Rosado en el podcast 'De todo un mucho', una experiencia que está siendo una motivación para ella en una época compleja para todo el mundo debido a la pandemia del Coronavirus.

"Algo que tenemos Yordi y yo es buen sentido del humor y encontramos que podríamos de alguna manera animar a la gente a través de nuestro podcast. Entonces así es como decidimos lanzarlo y estamos súper contentos de lanzarlo justo ahorita", explicó Higareda.

Hasta el momento, De todo un mucho cuenta con tres capítulos. En el programa hablan de "la primera vez, cómo ligan los hombres o asuntos paranormales. Primero hicimos una lista Yordi y yo de lo que nos encanta hablar.

"Por ejemplo tenemos un episodio que habla de temas paranormales, a mí me han pasado cosas así y hablamos de ese tema en uno de los episodios y vamos a tener un segundo porque le fue muy bien", detalló. Para la actriz, una de las claves es que ambos presentadores cuentan experiencias propias y debaten sobre temas en los que opinan diferente.

En Spotify, las cifras de De todo un mucho están siendo positivas y la plataforma los ha incluido como uno de los podcast más exitosos del momento. "Es como si fuera el Netflix de la radio pero no hay comerciales, es gratis y se puede escuchar cuando quieras y donde quieras".

"Me encanta porque la mayoría de la gente me conoce a través de un personaje y aquí (en el podcast) soy yo. No hay más, y si hago un comentario divertido o tonto pues soy yo".

Martha Higareda-Actriz