Mario Bautista niega acusaciones de abuso

El cantante mexicano de género urbano Mario Bautista se confesó emocionado de poder celebrar junto a sus seguidores un concierto presencial en la Arena Ciudad de México, y habló sobre las acusaciones que recibió sobre abuso sexual en el que asegura que "es un caso cerrado".

"Esa situación ya se cerró, se aclaró el chisme y obviamente se concluyó legalmente. No me gusta salir a aclarar cosas que no son verdad, si hubiera sido verdad hubiera tenido que salir a decirlo, pero como no fue verdad no me quise involucrar en el más mínimo sentido", mencionó en conferencia de prensa sobre la acusación de cuatro jóvenes.

Sobre su próximo concierto dijo que se encuentra emocionado de poder celebrar en vivo un concierto para sus fanáticos el próximo 14 de noviembre, día que él llama "día de las Bautisters", en honor a todas sus seguidoras.

"Lo que quise hacer este año es darle la mejor celebración porque no sabemos qué va a pasar en los siguientes años, estamos en esa transición en la que todavía se puede hacer un show en la Arena Ciudad de México", aseguró.