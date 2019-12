Mariah Carey es la reina de la Navidad

El sencillo All I Want for Christmas is You, lanzado hace 25 años, se convirtió en líder, por primera vez en su historia, de la lista de popularidad de Billboard

Aunque Mariah Carey no le tenía mucha fe a lanzar un álbum navideño en 1994, el sencillo All I Want for Christmas is You, logró posicionarse como uno de los temas insignia de la cantante, y por primera vez en su historia, se colocó en la cima de la lista Billboard de popularidad, a un cuarto de siglo de su estreno.

´´Cuando se estrenó por primera vez, fue una cosa muy gradual, porque era popular pero no tenía el impacto que tiene ahora, siento que las personas han crecido con la canción y ahora es una forma en la que celebran las festividades, me hace sentir muy orgullosa, pues yo soy una persona que ama mucho la Navidad´´, expresó Mariah Carey al sitio Entertainment Weekly.

Y es que a pesar de su predilección por la fecha y el éxito logrado, Carey ha declarado que no estuvo completamente de acuerdo con el lanzamiento del disco Merry Christmas. ´´Me sentía así, porque ocurrió en un punto muy prematuro de mi carrera, pensé que no era el tiempo de hacer algo así y creía que la disquera estaba equivocada, pero obviamente yo lo estaba´´.

La canción se ha mantenido vigente en nuevas ediciones, entre las que se incluye una remasterización estrenada este año, pues también ha sonado en películas y series, pero el ´regalo navideño´ del éxito de su canción, tiene un valor extra para Mariah Carey, quien sumó su sencillo 19 en la lista Billboard. El primer lugar le pertenece a Los Beatles, los cuales lograron 20 en su trayectoria.

