María Antonieta de las Nieves confiesa que habla con su esposo fallecido

Durante una entrevista ante los medios de comunicación, la actriz María Antonieta de las Nieves, conocida por su icónico papel de ´La Chilindrina´ en la vecindad del Chavo, afirmó que sigue hablando con su esposo a pesar de que ya lleva varios meses de haber fallecido.

"Pensé que no iba a salir adelante. hasta la fecha, ahora en la noche no pude, no pude dormir porque es la primera gira que voy sin él", confesó María Antonieta.

Pese a que la actriz advirtió que muchas personas podrían pensar ´que está loca´, eso no le impidió confesar que sigue manteniendo una estrecha relación con Gabriel Fernández y que sigue hablando con él.

"Yo le hablo y siento que me contesta. Pongo la mano en mi cama en la noche y tengo un peluche de león, porque él decía que era un león y siento que toma mi mano", sentenció la aclamada actriz mexicana.

Finalmente, aclaró que sus hijos ya están acostumbrados a esto y respetan su manera de manejar la pérdida.