Manuel Masalva se hará cargo del trabajo sucio

Manuel Masalva tendrá la oportunidad de mostrar al público más de su talento en la nueva temporada de Narcos: México, ya que su papel de Ramón Arellano Félix cobra un peso más importante en la historia. ´´El personaje viene más fuerte, fueron pocas escenas en las que tuve la oportunidad de que me vieran en acción, ahora me van a ver en mucha más, van a ver cómo este personaje se empieza a preparar más para la guerra´´, contó el actor.

El artista aseguró que dar vida al narcotraficante no es algo sencillo. ´´Se trata de entrarle a hacer un personaje violento, que le gustan las armas, que es impulsivo, entonces cuando se acercan los problemas y el cartel empieza a tomar infraestructura alguien se tiene que encargar del trabajo sucio y eso me toca a mí´´, expresó.

De igual manera, Masalva compartió que no se siente para nada identificado con Arellano Félix. ´´Uno como actor no puede juzgar a los personajes, hay que entrarle como es, fue difícil por lo mismo porque yo soy un chavo tranquilo, tuve una infancia muy bonita pegada con la familia, me gusta la paz, la tranquilidad, me gusta tener amor, dar amor´´, declaró.

El actor indicó que por el momento se encuentra en espera de su siguiente proyecto, pero por lo pronto ahora está contento por el estreno de la segunda temporada de Narcos: México hoy en Netflix. ´´Estamos esperando a que se concreten un par de opciones, siempre hay que estar ´casteando´, buscando proyectos, el chiste es que sobren y no que falten´´, comentó.