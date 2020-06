Manuel Felguérez: Impulsor del arte abstracto

Ciudad de México.- El artista plástico mexicano Manuel Felguérez, cuya carrera se extendió por más de seis décadas como impulsor del arte abstracto, falleció. Tenía 91 años. La Secretaría de Cultura de México informó el lunes el deceso.

"Hoy, Zacatecas y México están de luto, hemos perdido a un hombre excepcional y a uno de los mayores exponentes del arte abstracto en el mundo", tuiteó el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello.

Felguérez perteneció junto a José Luis Cuevas y Vicente Rojo a la Generación de la Ruptura, la cual pretendía un discurso diferente al arte nacionalista de la primera mitad del siglo XX en México.

"Nosotros no sabíamos que éramos de ruptura, ni pensábamos romper absolutamente con nada, ni nos interesaba, simplemente éramos los jóvenes pintores.

"Todos éramos amigos y mal que bien buscábamos lo mismo, hacer una obra que ya no tuviera que ver con la época del nacionalismo, no porque fuera buena o mala, sino porque ya no nos importaba´´, dijo en 2016 al recibir la Medalla Bellas Artes.

Deja un gran tesoro cultural

Hace más de dos décadas se fundó el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez en la capital de Zacatecas; único en su tipo en México y América Latina, con un acervo de más de 800 piezas entre pintura, escultura, grabado y objetos personales del zacatecano; además de exhibir 170 obras de artistas nacionales y extranjero.