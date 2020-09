Will Smith permitirá a seguidores renta de casa de "El Príncipe de Bel-Air"

ESPECIAL.- Como parte de la celebración del 30 aniversario del programa El Príncipe de Bel-Air, Will Smith ha hecho una alianza con la plataforma Airbnb para permitir que seguidores de la serie puedan hospedarse en la mansión original por algunas noches.

El inmueble adopta todo el escenario intacto que pudimos observar en los capítulos de la serie tales como los interiores elegantes, graffitis, retratos familiares, entre otros artículos de utilería en referencia al icónico programa.

La noticia fue confirmada a través del Twitter oficial de Airbnb lo que provocó la emoción de miles de seguidores.

hey...who turned on the lights?



will smith is opening the doors to the iconic fresh prince mansion for a limited time—only on airbnb. https://t.co/EvTee1U7oc pic.twitter.com/Wm2c6J5Hve