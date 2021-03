´Mank´, de David Fincher lidera las nominaciones a los premios de la academia

Sin duda ha sido un año completamente para todos, y el ámbito del cine no ha estado exento de pérdidas y retrasos. Estrenos que no han podido llegar a la pantalla grande, y otros que forzosamente tuvieron que mudarse directamente a las plataformas de Streaming.

Aún con todo esto la temporada de premios para reconocer a lo mejor del cine del 2020 arrancó, y el máximo reconocimiento está a punto de ser disputado.

En esta ocasión, la sorpresa de la temporada de premios es la reciente película del director David Fincher, Mank producción original de Netflix, y que continúa posicionando a la plataforma como una de las favoritas en las entregas de premios, gracias al camino que en 2018 abrió la película del mexicano Alfonso Cuarón.

La película de Fincher consiguió 10 nominaciones, entre ellas Mejor Película, Mejor Actor,Mejor Actríz de Reparto, Director y Guión Original.

Seguida de Mank está la no desconocida "Nomadland" de la directora Chloé Zhao, la cual desde el inicio de las premiaciones en los círculos de la crítica se ha posicionado como la favorita, casi augurándole el premio de Mejor Dirección a Chloé Zhao, quien de ganarlo ser convertiría en la segunda mujer en obtenerlo, después de 11 años, cuando Kathyrin Bigelow consiguió el tan anhelado premio.

Las sorpresas no pararon, pues por primera ocasión dos mujeres están nominadas en la categoría de Mejor Director, Emerald Fenell por su película Promising Young Woman, la cual según los críticos podría otorgarle su primer oscar en la categoría de Mejor Actríz a Carey Mulligan.

A continuación la lista de los nominados en las categorías más importantes.

Mejor película

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor director

Thomas Vinterberg, Another Round

David Fincher, Mank

Lee Isaac Chung, Minari

Chloé Zhao, Nomadland

Emerald Fennell, Promising Young Woman

Mejor actriz protagónica

Viola Davis, Ma Rainey´s Black Bottom

Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby, Pieces of a Woman

Frances McDormand, Nomadland

Carey Mulligan, Promising Young Woman

Mejor actor protagónico

Riz Ahmed, Sound of Metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey´s Black Bottom

Anthony Hopkins, The Father

Gary Oldman, Mank

Steven Yeun, Minari

Mejor actor de reparto

Daniel Kaluuya, Judas And The Black Messiah

Sacha Baron Cohen, El juicio de los 7 de Chicago

Leslie Odom Jr., One Night In Miami

Paul Raci, Sound Of Metal

Lakeith Stanfield, Judas And The Black Messiah

Mejor actriz de reparto

Maria Bakalova, Borat Subsequent Moviefilm

Glenn Close, Hillbilly Elegy

Olivia Colman, The Father

Amanda Seyfried, Mank

Yuh-Jung Youn, Minari

Mejor fotografía

Sean Bobbitt, Judas and the Black Messiah

Erik Messerschmidt, Mank

Dariusz Wolski, News of the World

Joshua James Richards, Nomadland

Phedon Papamichael, El juicio de los 7 de Chicago

Mejor película internacional

Another Round (Dinamarca)

Better Days (Hong Kong)

Collective (Rumania)

The Man Who Sold His Skin (Túnez)

Quo Vadis, Aida? (Bosnia)

Película de animación

Onward

Over the Moon

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Soul

Wolfwalkers

Diseño de vestuario

Emma

Ma Rainey´s Black Bottom

Mank

Mulan

Pinocchio

Mejor documental

Collective

Crip Camp

The mole agent

My octopus teacher

Time

La entrega número 93 de los premios de la academia será el próximo 25 de abril, estaba programada originalmente para el 28 de febrero, pero los organizadores corrieron la fecha para dos meses más tarde para que pudiera hacerse de manera presencial. Aún se desconoce cómo será la gala con los protocolos sanitarios.

La votación definitiva entre los candidatos finalizará el 20 de abril, cinco días antes de la gran gala, que aún no tiene sede confirmada. Este año la Academia hizo una excepción permitiendo que las producciones que se hayan estrenado en streaming puedan competir.

Los organizadores de la premiación apostarán a una ceremonia presencial con transmisiones en directo desde distintos escenarios. Aunque el único espacio que está confirmado es el Dolby Theatre en Los Ángeles, sede habitual de los premios Oscar.

"La Academia de Hollywood está determinada a presentar unos Oscar como ningunos y va priorizar la salud pública y la seguridad de todos los que participen", dijo en un comunicado el portavoz de la institución. Todavía no confirmaron si la gala contará con un anfitrión.

Estos galardones que son entregados cada año son concedidos por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, en reconocimiento a los profesionales de la industria cinematográfica. La primera entrega fue en 1929, en el hotel Roosevelt de Los Ángeles.