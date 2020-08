'Pura cizaña de las esposas': Mamá de Poncho De Nigris revela estar alejada de sus hijos

Monterrey, Nuevo León.- Leticia Guajardo, mamá de Poncho y Aldo de Nigris, a través de Instagram dijo sufrir depresión por el abandono de sus hijos.

"No me siento feliz, me siento muy deprimida. Pasan cosas tan estúpidas en la vida y nos desune a toda la familia y eso está muy mal", dijo la señora a través de sus historias.

Doña Leticia mencionó que sus hijos tal vez no van a verla porque ya no la necesitan.

"Ya perdí a Toñito, pero bueno, se me hace que él está más cerca de mí que todos, ya los otros pues ya no soy necesaria, ya no me necesitan. Le dije ahora a Aldo "tal vez son un estorbo para ustedes", no sé, y me puse a llorar y me dice "no, pero es que por qué no hablas" y no sé que, pero ¿por qué tengo que hablar yo?", expresó.

"Pura cizaña de las esposas"

Antes de que publicara los videos en sus historias, la señora tuvo un live con el cantante peruano Edson Nuñez a quien le dijo que fue a ver a Poncho porque estaban peleados, pero no lo encontró.

"Ya estoy cansada, porque pura cizaña de las esposas, que yo digo, que yo no digo, ¡ay no!, te lo juro que nos estamos arruinando la vida por puras tonterías", reveló la mamá de Poncho y Aldo de Nigris.

La señora dijo que ha sostenido peleas a gritos con Poncho y que le duele mucho.

"Y mi hijo me grita y me ofende, y yo claro que también le grito pero le digo ¡ya basta!, ¡ay no, me duele mucho!", se desahogó Leticia con el cantante

Última polémica

A finales del mes pasado la madre del conductor e influencer se vio metida en una polémica luego de que se dijera que en Instagram había mencionado que Marcela Mistral, esposa de su hijo Poncho De Nigris perdiera un bebé antes de que se casaran, pero negó haberlo dicho y dejó ver que en la era digital es fácil desvirtuar la información.

"Dice uno una cosa y cambian la situación e inventan algo más y por eso tal vez fue el mal entendido".

En esa entrevista mencionó también que tener una buena relación con la familia DeNigris Mistral, sin embargo aclaró que durante estos meses de emergencia sanitaria no ha podido convivir con ellos con antes.