Maluma posa en bóxer y anuncia que busca compañía para cuarentena por Covid-19

Maluma sorprendió en Instagram al publicar una sensual fotografía en la que decía que está en busca de compañía para la cuarentena por el coronavirus.

"Buscando compañía para esta cuarentena... quien cae?", publicó el cantante junto a una fotografía donde se le ve en ropa interior en color rojo, en una imagen promocional para la marca Calvin Klein.

"No sabía que era Navidad!! Sino que alguien me explique semejante paquete rojo", "Cerraron las fronteras.... perdón no llego", fueron unos de los comentarios que recibió el cantante.