Malas noticias para los fans de Bridgerton, ¡el Duque de Hastings no volverá!

El éxito de la adaptación de la novela de Julia Quinn tuvo gran aceptación gracias al cast elegido y lanzó a la fama al actor Regé-Jean Page (el duque de Hastings) quien figura entre las opciones para convertirse en James Bond cuando Daniel Craig deje vacante el papel.

Sin embargo, tras la confirmación de la segunda temporada, los fans sufrirán una desilusión, pues hoy la plataforma encargada de la producción anunció que no habrá aparición de Regé Jean Page en la segunda temporada pues el actor se encuentra ya trabajando en otros proyectos.

Con un post que imita el estilo de las octavillas de la sociedad de Lady Whistledown, el comunicado informa la despedida del actor y reitera que el personaje que lo acompañaba durante la primera temporada.

Your Grace, it has been a pleasure. ???? pic.twitter.com/kX1nIG8pz7